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राजस्थान के 5 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं, बारिश की भी है संभावना

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 10, 2026, 05:50 AM|Updated: May 10, 2026, 05:50 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए येलो कोड जारी किया है.
 

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राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए येलो कोड जारी किया है.
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इस चेतावनी के अनुसार इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है. यह अलर्ट अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगा.
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मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, वर्तमान में बनी मौसम प्रणाली के कारण इन जिलों में अचानक बादलों का जमावड़ा बढ़ सकता है. गरज-चमक के साथ हवाओं के तेज झोंके धूल उड़ाने के साथ बारिश ला सकते हैं.
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हालांकि वर्षा की मात्रा ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अचानक तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं. खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों, सड़क पर यात्रा कर रहे वाहन चालकों और खुले में रहने वाले मजदूरों को सतर्क रहने की जरूरत है.
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इस मौसम गतिविधि के कारण दृश्यता अचानक कम हो सकती है. तेज हवाओं से धूल उड़ने के कारण सड़कों पर वाहन चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हल्की बारिश के बावजूद गली-मोहल्लों में पानी जमा होने या फिसलन की आशंका बनी रहेगी. बिजली गिरने की घटनाओं से पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं या बिजली के खंभों को नुकसान पहुंच सकता है.
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मेघगर्जन की स्थिति में कभी भी पेड़ों के नीचे शरण न लें. बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा खुली जगहों और ऊंचे पेड़ों के पास होता है. सुरक्षित इमारतों या वाहनों के अंदर आश्रय लें. वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. तेज हवाओं और कम दृश्यता में गति कम रखें, हेडलाइट्स का उपयोग करें और ओवरटेकिंग से बचें. खेतों में काम कर रहे किसान भाई तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं. बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखें.
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राजस्थान में मई का मौसम आमतौर पर गर्म और शुष्क रहता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी अस्थायी राहत देने वाली बारिश और आंधी आ जाती है. इस बार भीलवाड़ा, कोटा संभाग के जिलों में ऐसी ही गतिविधि देखने को मिल रही है. स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं जारी की हैं.
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किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर उन फसलों के लिए जो वर्तमान में खड़ी हैं. लेकिन ज्यादा तेज हवाएं फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. इसलिए किसान भाइयों को अपनी फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए. साथ ही पशुपालकों को भी खुले में रखे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और स्थिति के अनुसार आगे की चेतावनियां जारी करेगा. लोगों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक स्रोतों से ही मौसम संबंधी जानकारी लें और अफवाहों पर ध्यान न दें.
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कुल मिलाकर इस येलो अलर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए. छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं. तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और गरज-चमक वाली बारिश से निपटने के लिए तैयार रहें. घर से बाहर निकलते समय मौसम की जानकारी जरूर चेक करें. सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें.
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