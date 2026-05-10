/राजस्थान के 5 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं, बारिश की भी है संभावना

Published: May 10, 2026, 05:50 AM | Updated: May 10, 2026, 05:50 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए येलो कोड जारी किया है.

