राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई शहरों लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

राजस्थान में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है. अलवर, करौली, सीकर, नागौर और दौसा जैसे शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, जिससे सुबह और शाम के समय शीत लहर का असर महसूस हो रहा है.