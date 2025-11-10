राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई शहरों लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
Rajasthan Weather: राजस्थान में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है. अलवर, करौली, सीकर, नागौर और दौसा जैसे शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है.
Published: Nov 10, 2025, 05:36 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 05:36 PM IST
राजस्थान में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है. अलवर, करौली, सीकर, नागौर और दौसा जैसे शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, जिससे सुबह और शाम के समय शीत लहर का असर महसूस हो रहा है.
जयपुर में अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री दर्ज किया गया. अलवर में 9 डिग्री, सीकर में 7.5 डिग्री और पिलानी में 10.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. वहीं उदयपुर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई.