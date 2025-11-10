Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई शहरों लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है. अलवर, करौली, सीकर, नागौर और दौसा जैसे शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 10, 2025, 05:36 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 05:36 PM IST
1/6

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/6
राजस्थान में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है. अलवर, करौली, सीकर, नागौर और दौसा जैसे शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, जिससे सुबह और शाम के समय शीत लहर का असर महसूस हो रहा है.
2/6

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/6
जयपुर में अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री दर्ज किया गया. अलवर में 9 डिग्री, सीकर में 7.5 डिग्री और पिलानी में 10.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. वहीं उदयपुर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई.