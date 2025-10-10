राजस्थान में मौसम ने फिर बदली अपनी चाल, सुहानी ठंडक के साथ होगा मावठ का एहसास!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 10 अक्टूबर दोपहर बाद मौसम सामान्य रहा. कहीं-कहीं हल्के बादल, लेकिन बारिश की संभावना नहीं. तापमान 30°C के आसपास, हवा धीमी और वायु गुणवत्ता खराब. शाम तक हल्की ठंडक के साथ मौसम सुहावना बने रहने के आसार.
Published: Oct 10, 2025, 12:05 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 12:05 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
10 अक्टूबर की दोपहर 11:30 बजे के बाद राजस्थान में मौसम सामान्य रूप से सूखा और गर्म बना रहा. अधिकतर जिलों में धुंधली धूप और आंशिक बादल छाए रहने का हल्का रुझान दिख रहा है. जिसमें तेज बरसात या व्यापक वज्रपात की चेतावनी नहीं है.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
दोपहर के समय तापमान अधिकतर स्थानों पर 29–35°C के बीच बना हुआ है. जयपुर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 2–4 बजे के आसपास अधिकतम तापमान 30°C के आसपास दर्ज किया गया. शाम तक तापमान धीरे-धीरे घटकर सामान्य रूप से 24–28°C पर आ जाएगा.