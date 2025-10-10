राजस्थान में मौसम ने फिर बदली अपनी चाल, सुहानी ठंडक के साथ होगा मावठ का एहसास!

1/7

10 अक्टूबर की दोपहर 11:30 बजे के बाद राजस्थान में मौसम सामान्य रूप से सूखा और गर्म बना रहा. अधिकतर जिलों में धुंधली धूप और आंशिक बादल छाए रहने का हल्का रुझान दिख रहा है. जिसमें तेज बरसात या व्यापक वज्रपात की चेतावनी नहीं है.