Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर कहर मचाने के लिए एक्टिव हुआ मानसून, ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा प्रदेश, 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मानसून ट्रफ लाइन वर्तमान में अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है, जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे मुख्य मानसून क्षेत्रों में सामान्य से काफी कम बारिश हो रही है. यह ट्रफ लाइन फिलहाल फरीदकोट, लुधियाना, शाहजहांपुर, बलिया और जलपाईगुड़ी से होकर गुजर रही है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, जब यह ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति में लौटेगी, तो इन राज्यों में फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना है. इस बदलाव का असर तापमान और आर्द्रता पर भी पड़ सकता है, जिससे उमस भरी गर्मी और बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं.