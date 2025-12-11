राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में 4 डिग्री पहुंचा पारा, 13 दिसंबर से मौसम लेगा नया मोड़!

Published: Dec 11, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 05:29 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. सुबह-शाम टल रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है. जिससे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. प्रदेश में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. बाड़मेर में तापमान 32.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 4.0 डिग्री दर्ज किया गया.