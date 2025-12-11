राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में छाएंगे बादल

2/7

मौसम विभागा का कहना है कि शेखावाटी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच दर्ज रहा. जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 8 से 13 डिग्री के बीच है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 33.2 डिग्री और सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में 3.3 डिग्री रहा.