राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में छाएंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार सर्दी का असर बढ़ रहा है. वहीं, सुबह और शाम को ठंडी हवाओं का असर तेज हो रहा है, जिससे रात के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 11, 2025, 12:40 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 12:40 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में लगातार शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जो अभी जापी रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि शेखावाटी इलाकों और उसके आस-पास के जिलों में इसका असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभागा का कहना है कि शेखावाटी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच दर्ज रहा. जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 8 से 13 डिग्री के बीच है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 33.2 डिग्री और सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में 3.3 डिग्री रहा.