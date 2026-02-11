Rajasthan Weather: राजस्थान में आज होगी बारिश? जयपुर अजमेर से लेकर उदयपुर कोटा में कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

2/8

बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है, जहां पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था. 11 फरवरी को भी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और पाली जैसे पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इन इलाकों में दोपहर की तेज धूप अब लोगों को पसीना छुड़ाने लगी है, जबकि रेगिस्तान की गर्म हवाएं भी महसूस होने लगी हैं. वहीं, जैसलमेर जैसे इलाकों में भी पारा 30 डिग्री के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है. इन क्षेत्रों में सुबह और शाम को अभी भी हल्की ठंडक बनी रहती है, लेकिन दिन चढ़ते ही मौसम पूरी तरह गर्म हो जाता है.