राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान

Published: Jan 11, 2026, 04:46 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 04:46 PM IST
1/6
Rajasthan Weather
1/6
राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. प्रदेश में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतदिन की स्थिति बनी हुई है.
2/6
Rajasthan Weather
2/6
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में कहीं-कहीं पर घने से अति घना कोहरा शीतलहर से अति शीतलहर शीत दिन दर्ज किया गया. राजस्थान में अधिकतम तापमान प्रतापगढ़ में 25.9 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर एडब्ल्यूएस में -2 डिग्री दर्ज किया गया.