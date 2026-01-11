Zee Rajasthan
राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. प्रदेश में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. घना कोहरा छाने से लोगों को यात्रा करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Published: Jan 11, 2026, 04:46 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 04:46 PM IST
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. प्रदेश में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतदिन की स्थिति बनी हुई है.
Rajasthan Weather

राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में कहीं-कहीं पर घने से अति घना कोहरा शीतलहर से अति शीतलहर शीत दिन दर्ज किया गया. राजस्थान में अधिकतम तापमान प्रतापगढ़ में 25.9 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर एडब्ल्यूएस में -2 डिग्री दर्ज किया गया.