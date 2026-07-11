/राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है.
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राजस्थान में मानसून सक्रिय हो चुका है. मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के लोगों को भाषण गर्मी से राहत मिली है. लगातार हो रही बारिश से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.
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प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं पर झोंकेदार हवाएं व हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक बारिश 55.0 मिलीमीटर राजगढ़, सादुलपुर और चूरू में दर्ज की गई.
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सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया. आज 11 जुलाई को उत्तरी व पूर्वी भागों में छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की प्रबल संभावना है.
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इस दौरान अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज होने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.