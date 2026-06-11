/बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 जून से मौसम बदलने लगा है. नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना है. 12-13 जून को 60-70 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.