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बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 11, 2026, 05:16 PM|Updated: Jun 11, 2026, 05:16 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 जून से मौसम बदलने लगा है. नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना है. 12-13 जून को 60-70 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम ने 11 जून की शाम से फिर करवट लेनी शुरू कर दी है. मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर से राज्य के कई हिस्सों में आंधी, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. दिनभर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम के समय कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है. खासकर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम ज्यादातर शुष्क बना रहा. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के एक-दो स्थानों पर हीटवेव और गर्म रात का असर दर्ज किया गया. राज्य का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 45.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया, लेकिन अब मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं.
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मौसम विभाग के अनुसार 11 जून की दोपहर बाद और शाम के समय बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में तेज आंधी चल सकती है. कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है. मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है.
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12 जून से आंधी और बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया है कि 12 और 13 जून को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के भी आसार हैं. इसी को देखते हुए कुछ जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की संभावना है.
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11 से 15 जून के बीच कोटा संभाग भी इस मौसम प्रणाली के प्रभाव में रहेगा. इस दौरान कई क्षेत्रों में तेज हवाएं, धूलभरी आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दे रहा है.
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लगातार आंधी और बारिश की गतिविधियों के चलते अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है. हालांकि इसके बावजूद राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहने की संभावना है. ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोगों को पूरी राहत मिलने के आसार फिलहाल कम हैं.
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12 जून के मौसम की बात करें तो राजस्थान के कई जिलों में मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने वाला है. जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. कुछ स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति भी बन सकती है, जबकि संवेदनशील इलाकों में मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है. ऐसे में अगले 48 घंटे राजस्थान के मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं.
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