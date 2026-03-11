Zee Rajasthan
राजस्थान में अचानक बदलेगा मौसम, आंधी के साथ गोली की रफ्तार से बरसेंगे बादल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 मार्च 2026 की शाम तक मौसम गर्म और शुष्क रहा. तापमान 36-40 डिग्री तक पहुंचा, बाड़मेर में 40.6 डिग्री दर्ज. 12 मार्च से हल्की गिरावट और 14-15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश की संभावना.

Published:Mar 11, 2026, 04:52 PM IST | Updated:Mar 11, 2026, 04:52 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 11 मार्च 2026 की शाम के बाद मौसम का मिजाज गर्म और शुष्क बना हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. हवा में नमी कम होने के कारण धूप तेज रही और तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather Update

राज्य में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 से 10 डिग्री ज्यादा है. सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में महसूस की गई, जहां अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री तक पहुंच गया. इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे शहरों में भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा.