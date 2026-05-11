/राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 मई 2026 की शाम के बाद मौसम मिला-जुला रहेगा. कई जिलों में भीषण गर्मी व लू (45-47°C) जारी है, जबकि कुछ जगह आंधी, धूलभरी हवाएं व हल्की बारिश की संभावना है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी है.