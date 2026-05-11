/राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 मई 2026 की शाम के बाद मौसम मिला-जुला रहेगा. कई जिलों में भीषण गर्मी व लू (45-47°C) जारी है, जबकि कुछ जगह आंधी, धूलभरी हवाएं व हल्की बारिश की संभावना है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी है.
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राजस्थान में 11 मई 2026 की शाम के बाद मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर और भारत मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में एक तरफ भीषण गर्मी का असर बना हुआ है, तो दूसरी तरफ कुछ जिलों में मेघगर्जन, आंधी और धूलभरी हवाओं की संभावना भी जताई गई है. इसी को देखते हुए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में गर्मी ने फिर से अपना असर दिखाया है. कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे वहां तेज गर्मी का असर साफ देखने को मिला.
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अगले 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में लू और भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है. खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग में आने वाले 4 से 5 दिनों तक गर्म हवाओं का दौर जारी रह सकता है, जिससे लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है.
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वहीं पूर्वी राजस्थान के जिलों में भी गर्मी का असर कम नहीं है. यहां अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. कुछ जगहों पर हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं.
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मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि अगले 48 घंटों के दौरान बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम आंधी और धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
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इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए कई जिलों में येलो और कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी हुई है. खासकर शाम के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश की हल्की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती हैं.
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मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दिन के समय धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और तेज आंधी के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें. आने वाले कुछ दिनों तक राजस्थान में मौसम का यह मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है, जिसमें कहीं गर्मी तो कहीं आंधी और बारिश जैसी स्थिति बनी रहेगी.