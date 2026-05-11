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राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 11, 2026, 06:25 AM|Updated: May 11, 2026, 06:25 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम को लेकर सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 11 मई 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
 

Rajasthan Weather Update1/7
इस चेतावनी के अनुसार इन दोनों जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ गरज-चमक और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. यह अलर्ट अगले 3 घंटों तक प्रभावी रहेगा.
मौसम विभाग की चेतावनी2/7
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में वर्तमान मौसम प्रणाली के कारण अचानक बादल छा सकते हैं. गरज-चमक के साथ तेज हवाएं धूल भरी आंधी का रूप भी ले सकती हैं. हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अचानक तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं.
Rajasthan Weather Update3/7
तेज हवाओं से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. कम दृश्यता और धूल भरी आंधी से वाहन चलाने में परेशानी हो सकती है. बिजली गिरने का खतरा, खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में रहने वालों के लिए. पेड़ों की छोटी शाखाएं टूटने या बिजली के खंभों को हानि पहुंचने की आशंका.
Rajasthan Weather Update4/7
तेज हवाओं से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. कम दृश्यता और धूल भरी आंधी से वाहन चलाने में परेशानी हो सकती है. बिजली गिरने का खतरा, खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में रहने वालों के लिए. पेड़ों की छोटी शाखाएं टूटने या बिजली के खंभों को हानि पहुंचने की आशंका.
सावधानियां और सुझाव5/7
मौसम विभाग ने आमजन से अपील की है कि मेघगर्जन की स्थिति में पेड़ों के नीचे या खुले मैदान में न रुकें. सुरक्षित स्थान पर रहें. वाहन चालकों को सावधानी बरतते हुए गति कम रखने और हेडलाइट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. किसान भाइयों को अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
राजस्थान में मौसम का मिजाज6/7
राजस्थान के उत्तरी जिलों में इस समय मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में कुछ और जिलों में भी ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
किसानों के लिए राहत7/7
श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में बारिश की संभावना किसानों के लिए कुछ राहत लेकर आ सकती है, खासकर उन फसलों के लिए जो वर्तमान में खड़ी हैं. लेकिन तेज हवाओं से फसलों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरतने की जरूरत है.
Tags:
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