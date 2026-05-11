/राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम को लेकर सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 11 मई 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

