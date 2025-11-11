Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में शीतलहर चलने की चेतावनी, इस दिन से हाड़ कंपाने वाली ठंड की होगी एंट्री!

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. इसके साथ ही प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रमुख शहरों के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 11, 2025, 05:50 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 05:50 PM IST
1/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/7
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के जिलों में आज 11 और 12 नवंबर को शीत लहर (Cold Wave) की स्थिति बनी रहने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है.
2/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/7
बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई शहरों में ठंडी हवाओं के कारण मौसम सर्द बना हुआ है. हालांकि अब हवा के पैटर्न में बदलाव आने से उत्तर की ठंडी हवाओं की जगह दक्षिण-पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाएं चल रही हैं. इससे कुछ इलाकों में शीत लहर का असर थोड़ा कम होने की संभावना है.