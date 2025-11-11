राजस्थान में शीतलहर चलने की चेतावनी, इस दिन से हाड़ कंपाने वाली ठंड की होगी एंट्री!

2/7

बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई शहरों में ठंडी हवाओं के कारण मौसम सर्द बना हुआ है. हालांकि अब हवा के पैटर्न में बदलाव आने से उत्तर की ठंडी हवाओं की जगह दक्षिण-पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाएं चल रही हैं. इससे कुछ इलाकों में शीत लहर का असर थोड़ा कम होने की संभावना है.