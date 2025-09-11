राजस्थान में मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ समय से भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. अब मौसम विभाग ने 11 सितंबर यानी आज से आसमान साफ रहने के आसार हैं लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी बारिश देखने को मिल सकती है. जानिए मौसम का ताजा अपडेट.