राजस्थान में मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ समय से भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. अब मौसम विभाग ने 11 सितंबर यानी आज से आसमान साफ रहने के आसार हैं लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी बारिश देखने को मिल सकती है. जानिए मौसम का ताजा अपडेट. 

Published: Sep 11, 2025, 12:51 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 12:51 PM IST
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश की संभावना नहीं है लेकिन कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. आने वाले एक हफ्ते मौसम शुष्क रहने की आशंका है.
इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और उदयपुर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है.