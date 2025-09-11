राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर
Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून थम चुका है. पिछले 3-4 दिनों से कई क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है. प्रदेश में इस साल औसत से करीब 300 मिमी अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में भारी जलभराव की समस्या बनी हुई है.
Published: Sep 11, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 05:35 PM IST
पिछले 3-4 दिनों से कई क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है. प्रदेश के कई निचले इलाकों में अभी भी बरसात के पानी की निकासी की जद्दोजहद जारी है. जलभराव के कारण किसानों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.