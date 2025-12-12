राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

Published: Dec 12, 2025, 05:13 PM IST | Updated: Dec 12, 2025, 05:13 PM IST
1/5
Rajasthan Weather
1/5
राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. सुबह-शाम टल रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है. जिससे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.
2/5
Rajasthan Weather
2/5
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. प्रदेश में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. बाड़मेर में तापमान 32.0 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया.