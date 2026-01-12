राजस्थान के इन 11 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी

1/7

मौसम विभाग के अनुसार, आज 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने बताया कि सोमवार को अलवर, डीग, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट रहेगा. चूरू और डीडवाना-कुचामन में भीषण शीतलहर के लिए रेड अलर्ट जारी रहेगा.