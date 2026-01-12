राजस्थान के इन 11 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी

Published: Jan 12, 2026, 12:40 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 12:40 PM IST
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के अनुसार, आज 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने बताया कि सोमवार को अलवर, डीग, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट रहेगा. चूरू और डीडवाना-कुचामन में भीषण शीतलहर के लिए रेड अलर्ट जारी रहेगा.
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंडी हवाओं के असर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे रोज़मर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है. रविवार को राजस्थान के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.