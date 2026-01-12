चुरू में बाइक पर जमी बर्फ, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों की छूटी धूजणी!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का प्रकोप जारी, सीकर में -2°C, नागौर में -1°C दर्ज. राजधानी में कोहरा और शीतलहर से राहत. कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी. अगले कुछ दिन शुष्क मौसम, कोहरा और ठंडा बना रहने का अनुमान.
Published: Jan 12, 2026, 04:55 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 04:55 PM IST
प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया है. सीकर जिले के फतेहपुर में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नागौर में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. हालांकि राजधानी में आज कोहरे और शीतलहर से थोड़ी राहत रही.
मौसम बिभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया और शीतलहर का असर जारी रहा. तपमस्न की अगर बात की कये तो अधिकतम तापमान प्रतापगढ़ में 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.