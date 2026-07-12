Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jul 12, 2026, 05:38 PM|Updated: Jul 12, 2026, 05:38 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है.

Rajasthan weather1/7

Rajasthan weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय हो चुका है. मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के लोगों को भाषण गर्मी से राहत मिली है. लगातार हो रही बारिश से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.
Rajasthan weather2/7

Rajasthan weather

प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. राज्य में सबसे अधिक बारिश 5 मिमी तालेरा बूंदी में रिकॉर्ड की गई.
Rajasthan weather3/7

Rajasthan weather

राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रिकॉर्ड हुआ.
Rajasthan weather4/7

Rajasthan weather

प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि एक कमजोर सिस्टम के प्रभाव से 14 से 15 जुलाई को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
Rajasthan weather5/7

Rajasthan weather

वहीं 13 से 15 जुलाई को शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
Rajasthan weather6/7

Rajasthan weather

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 2 से 3 दिन तेज धूल भरी हवाएं (30-40 KMPH) चलने की प्रबल संभावना है.
Rajasthan weather7/7

Rajasthan weather

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.
TAGS:
Rajasthan Weather
weather update
barish

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़
Rajasthan crime
2
Rajasthan crime
3
Rajasthan news
4
Bikaner news
5
Rajasthan news