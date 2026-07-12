/राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है.
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राजस्थान में मानसून सक्रिय हो चुका है. मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के लोगों को भाषण गर्मी से राहत मिली है. लगातार हो रही बारिश से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.
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प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. राज्य में सबसे अधिक बारिश 5 मिमी तालेरा बूंदी में रिकॉर्ड की गई.
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राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रिकॉर्ड हुआ.
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प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि एक कमजोर सिस्टम के प्रभाव से 14 से 15 जुलाई को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
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वहीं 13 से 15 जुलाई को शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
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पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 2 से 3 दिन तेज धूल भरी हवाएं (30-40 KMPH) चलने की प्रबल संभावना है.
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मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.