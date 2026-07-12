/राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published: Jul 12, 2026, 05:38 PM | Updated: Jul 12, 2026, 05:38 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है.