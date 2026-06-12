/राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.