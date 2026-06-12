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राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 12, 2026, 12:37 PM|Updated: Jun 12, 2026, 12:37 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. फिलहाल अभी मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को भीषण उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी. देर रात से ही मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया.
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रात भर कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रही, जिससे सड़कों और रास्तों पर पानी भर गया. मेघगर्जन और ठंडी हवाओं के बीच आसमान काले बादलों से घिरा रहा. पिछले तीन दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद मौसम सुहाना होने से लोगों ने राहत की सांस ली.
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तड़के सुबह तक रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा. बारिश के चलते मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया और तापमान में भी गिरावट महसूस की गई. मौसम विभाग के अनुसार आगामी समय में भी बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है.
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प्रदेश में 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ आंधी, (50-60 KMPH) व कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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वहीं आज मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिसमें करौली तथा धौलपुर जिले शामिल हैं. इसके साथ ही कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH), धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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