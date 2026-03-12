राजस्थान में अगले 48 घंटे में पलट जाएगा मौसम, जयपुर-भरतपुर समेत 19 जिलों में तेज बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 12 मार्च 2026 को मौसम शुष्क और गर्म रहा, बाड़मेर में 40.6°C दर्ज. 14-15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के कारण अजमेर, जयपुर, शेखावाटी व गंगानगर में हल्की आंधी-बारिश व तापमान में 2-3°C गिरावट की संभावना.
Published:Mar 12, 2026, 05:15 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 05:15 PM IST
राजस्थान में 12 मार्च 2026 की शाम के बाद मौसम की स्थिति सामान्य से थोड़ी गर्म बनी हुई है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा. बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अन्य जिलों में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहा. यह तापमान सामान्य से लगभग 4 से 10 डिग्री अधिक है.
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आगामी 2-3 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हीट वेव का असर भी दिख सकता है. इस दौरान तापमान में बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है. वहीं, 12 मार्च से हल्की गिरावट के संकेत मिले हैं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो सकती है.