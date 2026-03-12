राजस्थान में अगले 48 घंटे में पलट जाएगा मौसम, जयपुर-भरतपुर समेत 19 जिलों में तेज बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले!

1/7

राजस्थान में 12 मार्च 2026 की शाम के बाद मौसम की स्थिति सामान्य से थोड़ी गर्म बनी हुई है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा. बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अन्य जिलों में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहा. यह तापमान सामान्य से लगभग 4 से 10 डिग्री अधिक है.