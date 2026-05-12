Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 12, 2026, 06:09 AM|Updated: May 12, 2026, 06:09 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं. बाड़मेर 46.8°C के साथ तप रहा है, वहीं हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर में बारिश और ओलों से राहत मिलीहै. IMD ने 14 मई तक जोधपुर-बाड़मेर में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट और जयपुर-भरतपुर में आंधी-बारिश की संभावना जताई है. 
 

Rajasthan Weather Update1/7
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दे रहा है. राज्य के पश्चिमी जिलों में जहां भीषण गर्मी और हीटवेव लोगों को परेशान कर रही है, वहीं पूर्वी और उत्तरी इलाकों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.
Rajasthan Weather Update2/7
सोमवार को हनुमानगढ़ में करीब एक घंटे तक बारिश हुई, जिससे तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई. सुबह करीब 6:45 बजे शुरू हुई बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से काफी राहत पहुंचाई. दूसरी ओर श्रीगंगानगर के विजयनगर इलाके में शाम के समय बारिश के साथ ओले भी गिरे. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.
Rajasthan Weather Update3/7
मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में भी आंधी, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश जारी रह सकती है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अभी भी कम नहीं हुआ है. रविवार को बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा. जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर जैसे इलाकों में दिनभर हीटवेव का असर देखने को मिला. वहीं पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा बना रहा.
Rajasthan Weather Update4/7
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और हीटवेव का प्रभाव जारी रह सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 12 से 14 मई तक अलग-अलग जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं.
Rajasthan Weather Update5/7
12 मई को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में येलो अलर्ट लागू है.
Rajasthan Weather Update6/7
इसके अलावा नागौर, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में तेज आंधी, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश लोगों को गर्मी से कुछ राहत दे सकती है.
Rajasthan Weather Update7/7
14 मई तक पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का असर बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और ओआरएस का सेवन करने की सलाह दी है. वहीं किसानों को ओलावृष्टि और तेज आंधी से फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है. राजस्थान में फिलहाल एक ओर तेज रेगिस्तानी गर्मी है, तो दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है.
Tags:
Rajasthan Weather update

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: बारां में महिला पुलिसकर्मियों को 'आम लड़की' समझकर छेड़ना पड़ा भारी, जूडो-कराटे के दांव से सरेराह हुई धुनाई

Rajasthan News: बारां में महिला पुलिसकर्मियों को 'आम लड़की' समझकर छेड़ना पड़ा भारी, जूडो-कराटे के दांव से सरेराह हुई धुनाई

baran news
2

Neet 2026 Exam Cancelled: रद्द हो गई NEET परीक्षा, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम

jaipur news
3

किसानों की बल्ले-बल्ले! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 जून तक माफ होगा खेती के कर्ज का पूरा ब्याज!

jaipur news
4

Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Churu news
5

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

jaipur news