/राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं. बाड़मेर 46.8°C के साथ तप रहा है, वहीं हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर में बारिश और ओलों से राहत मिलीहै. IMD ने 14 मई तक जोधपुर-बाड़मेर में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट और जयपुर-भरतपुर में आंधी-बारिश की संभावना जताई है.

