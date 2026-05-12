/राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं. बाड़मेर 46.8°C के साथ तप रहा है, वहीं हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर में बारिश और ओलों से राहत मिलीहै. IMD ने 14 मई तक जोधपुर-बाड़मेर में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट और जयपुर-भरतपुर में आंधी-बारिश की संभावना जताई है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दे रहा है. राज्य के पश्चिमी जिलों में जहां भीषण गर्मी और हीटवेव लोगों को परेशान कर रही है, वहीं पूर्वी और उत्तरी इलाकों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.
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सोमवार को हनुमानगढ़ में करीब एक घंटे तक बारिश हुई, जिससे तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई. सुबह करीब 6:45 बजे शुरू हुई बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से काफी राहत पहुंचाई. दूसरी ओर श्रीगंगानगर के विजयनगर इलाके में शाम के समय बारिश के साथ ओले भी गिरे. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.
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मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में भी आंधी, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश जारी रह सकती है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अभी भी कम नहीं हुआ है. रविवार को बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा. जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर जैसे इलाकों में दिनभर हीटवेव का असर देखने को मिला. वहीं पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा बना रहा.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और हीटवेव का प्रभाव जारी रह सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 12 से 14 मई तक अलग-अलग जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं.
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12 मई को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में येलो अलर्ट लागू है.
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इसके अलावा नागौर, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में तेज आंधी, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश लोगों को गर्मी से कुछ राहत दे सकती है.
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14 मई तक पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का असर बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और ओआरएस का सेवन करने की सलाह दी है. वहीं किसानों को ओलावृष्टि और तेज आंधी से फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है. राजस्थान में फिलहाल एक ओर तेज रेगिस्तानी गर्मी है, तो दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है.