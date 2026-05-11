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राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 11, 2026, 12:51 PM|Updated: May 11, 2026, 12:51 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं. कही तेज गर्मी पड़ रही है, तो कही बारिश देखने को मिल रही है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज भी इसी तरह कई जिलो में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया , तो कई इलाकों हल्की बारिश हो सकती है. 
 

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मौसम विभाग का कहना है कि 11 मई को पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव चल सकती है. इस दौरान जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी लू का असर देखने को मिलेगा. इसके अलावा भरतपुर, जयपुर, सीकर, अलवर के साथ कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है.
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अगर बीते दिन की बात करें तो 10 मई को पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा और कई जिलों में हीटवेव चली. इस दौरान सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 45.7 डिग्री रहा और सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 20.9 डिग्री रहा.
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मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 11 मई को भी पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर इसी तरह बना रहने वाला है. हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 और 12 मई को बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं आंधी और हल्की बारिश हो सकती है.
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इसके अलावा राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में आने वाले 5 से 6 दिन तक हीटवेव चल सकती है. बीते 24 घंटे में बाड़मेर सबसे गर्म जिला रहा, तापमान 45.7 डिग्री रहा.
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मौसम विभाग का कहना है कि 11 मई को बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी और बालोतरा जैसे पश्चिमी जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में रहेगा. .
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इसके अलावा सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर में 11-12 मई को तेज हवाओं, बादल गरजने और हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही तेज हवा चल भी सकती है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है.
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मौसम विभाग ने तेज गर्मी को देखते हुए सलाह देते हुए कहा है कि दोपहर के समय धूप से बचें. साथ ही पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें.ओआरएस, साथ ही किसान सुबह या शाम के वक्त सिंचाई करें. पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करें.
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Rajasthan Weather

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