/राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं. कही तेज गर्मी पड़ रही है, तो कही बारिश देखने को मिल रही है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज भी इसी तरह कई जिलो में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया , तो कई इलाकों हल्की बारिश हो सकती है.

