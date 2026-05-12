/राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, हीटवेव के बीच 3 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

Published: May 12, 2026, 01:00 PM | Updated: May 12, 2026, 01:02 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. कही भीषण गर्मी बड़ी रही है, तो कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है. जानें आज के मौसम का ताजा अपडेट.

