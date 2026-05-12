Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, हीटवेव के बीच 3 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, हीटवेव के बीच 3 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 12, 2026, 01:00 PM|Updated: May 12, 2026, 01:02 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. कही भीषण गर्मी  बड़ी रही है, तो कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है. जानें आज के मौसम का ताजा अपडेट.
 

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का असर जारी है, जहां बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और यह देश का सबसे गर्म शहर रहा.
Rajasthan Weather Update2/7
वहीं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में तेज गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दूसरी ओर उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने करवट ली, जहां बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली.
Rajasthan Weather Update3/7
जयपुर, भरतपुर, अलवर और सीकर के साथ कई जिलों में आज यानी 12 मई को आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेश में ऐसा ही मिलाजुला मौसम रह सकता है.
Rajasthan Weather Update4/7
मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक हीटवेव और गर्म रातों का असर बना रह सकता है.
Rajasthan Weather Update5/7
वहीं, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. कई इलाकों में गर्म हवाओं के साथ रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा दर्ज की किया जा सकता है.
Rajasthan Weather Update6/7
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, और भरतपुर में बादल गरजने के साथ तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं.
Rajasthan Weather Update7/7
राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में आगामी दिनों में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है. जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन हीटवेव और ऊष्णरात्री दर्ज की जा सकती है.
Tags:
Rajasthan Weather

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Neet 2026 Exam Cancelled: रद्द हो गई NEET परीक्षा, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम

Neet 2026 Exam Cancelled: रद्द हो गई NEET परीक्षा, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम

jaipur news
2

किसानों की बल्ले-बल्ले! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 जून तक माफ होगा खेती के कर्ज का पूरा ब्याज!

jaipur news
3

Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Churu news
4

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

jaipur news
5

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

jaipur news