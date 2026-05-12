/राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, हीटवेव के बीच 3 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. कही भीषण गर्मी बड़ी रही है, तो कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है. जानें आज के मौसम का ताजा अपडेट.
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राजस्थान में मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का असर जारी है, जहां बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और यह देश का सबसे गर्म शहर रहा.
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वहीं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में तेज गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दूसरी ओर उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने करवट ली, जहां बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली.
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जयपुर, भरतपुर, अलवर और सीकर के साथ कई जिलों में आज यानी 12 मई को आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेश में ऐसा ही मिलाजुला मौसम रह सकता है.
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मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक हीटवेव और गर्म रातों का असर बना रह सकता है.
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वहीं, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. कई इलाकों में गर्म हवाओं के साथ रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा दर्ज की किया जा सकता है.
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मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, और भरतपुर में बादल गरजने के साथ तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं.
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राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में आगामी दिनों में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है. जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन हीटवेव और ऊष्णरात्री दर्ज की जा सकती है.