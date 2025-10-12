सुबह-सुबह सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले हफ्ते से मावठ की चेतावनी!

2/7

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जालौर और जोधपुर जिलों में भी दिन के समय तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रहा. वहीं, पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे सुबह के समय हल्की सर्द हवाओं का एहसास हुआ.