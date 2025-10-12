Zee Rajasthan
सुबह-सुबह सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले हफ्ते से मावठ की चेतावनी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 12 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहा. बाड़मेर सबसे गर्म 35.8°C और सीकर सबसे ठंडा 15.5°C रहा. दिन में हल्की गर्मी, रात में ठंडक बढ़ी. अगले दो दिन बारिश की संभावना नहीं, मौसम सामान्य रहेगा.

Published: Oct 12, 2025, 12:26 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 12:26 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा. कहीं भी बारिश का असर देखने को नहीं मिला. दिन के समय हल्की गर्माहट रही, वहीं रात के तापमान में गिरावट से सुबह और देर शाम के समय हल्की ठंडक महसूस की गई.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जालौर और जोधपुर जिलों में भी दिन के समय तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रहा. वहीं, पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे सुबह के समय हल्की सर्द हवाओं का एहसास हुआ.