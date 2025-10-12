राजस्थान में अचानक होगा तगड़ी ठंड का अटैक, सुबह-शाम महसूस होने लगी है ठिठुरन

1/8

राजस्थान में मानसून खत्म होने के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण सुबह-शाम ठिठुरन महसूस हो रही है, और तापमान सामान्य से 2-7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया. जयपुर, सीकर, बाड़मेर सहित कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री से कम हो गया है.