राजस्थान में अचानक होगा तगड़ी ठंड का अटैक, सुबह-शाम महसूस होने लगी है ठिठुरन

Published: Oct 12, 2025, 05:52 AM IST | Updated: Oct 12, 2025, 05:52 AM IST
Rajasthan Weather Update
राजस्थान में मानसून खत्म होने के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण सुबह-शाम ठिठुरन महसूस हो रही है, और तापमान सामान्य से 2-7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया. जयपुर, सीकर, बाड़मेर सहित कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री से कम हो गया है.
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन इसके बाद हल्की वृद्धि संभव है. अगले दो सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड का असर बढ़ेगा.