राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना
Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून थम चुका है. पिछले 3-4 दिनों से कई क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है. बीते गुरुवार से पूरे प्रदेश में दिन के समय कई जगहों पर तेज धूप निकलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई.
Published: Sep 12, 2025, 05:40 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 05:40 PM IST
1/6
Rajasthan Weather
1/6
राजस्थान में पिछले कई दिनों से सक्रिय मानसून अब कमजोर पड़ गया है. भारी बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ है. बीते गुरुवार को पूरे प्रदेश में आसमान खुला रहा.
2/6
Rajasthan Weather
2/6
दिन के समय कई जगहों पर तेज धूप निकलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. 12 सितंबर की सुबह से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप नजर आई. मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी 5 दिनों तक राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना है.