राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना

दिन के समय कई जगहों पर तेज धूप निकलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. 12 सितंबर की सुबह से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप नजर आई. मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी 5 दिनों तक राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना है.