राजस्थान में अब भीषण गर्मी का तांडव! बारिश और आंधी-तूफान के बाद रिलीज होने वाला है मौसम का दूसरा चैप्टर

1/9

Photograph:

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि सर्वाधिक गर्मी बाड़मेर में पड़ी, जहां पारा 39.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह स्थिति साफ संकेत दे रही है कि राजस्थान अब गर्मी के प्रचंड रूप का सामना करने वाला है.