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राजस्थान में अब भीषण गर्मी का तांडव! बारिश और आंधी-तूफान के बाद रिलीज होने वाला है मौसम का दूसरा चैप्टर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है. बारिश, आंधी और तूफान वाले पहले चैप्टर के बाद अब दूसरे चैप्टर में भीषण गर्मी का तांडव शुरू हो गया है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 13, 2026, 05:43 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 05:43 AM IST
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि सर्वाधिक गर्मी बाड़मेर में पड़ी, जहां पारा 39.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह स्थिति साफ संकेत दे रही है कि राजस्थान अब गर्मी के प्रचंड रूप का सामना करने वाला है.
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राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिन के समय तेज धूप और लू जैसी स्थिति बनने लगी है. लोग सुबह से ही घरों के अंदर रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में गर्मी का असर ज्यादा दिख रहा है.