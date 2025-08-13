राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, झमाझम बरसेंगे बदरा

Published: Aug 13, 2025, 17:27 IST | Updated: Aug 13, 2025, 17:27 IST
राजस्थान में एक बार फिर मानसून 14-15 अगस्त से सक्रिय होने जा रहा है. प्रदेश में इन दिनों मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. लगातार कई दिनों की तेज बारिश के बाद अब गर्मी और उमस ने लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी है.
हालांकि 14 और 15 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज बुधवार 13 अगस्त को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. आज यानी 13 अगस्त को प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है.