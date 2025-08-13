राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, झमाझम बरसेंगे बदरा

1/7

राजस्थान में एक बार फिर मानसून 14-15 अगस्त से सक्रिय होने जा रहा है. प्रदेश में इन दिनों मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. लगातार कई दिनों की तेज बारिश के बाद अब गर्मी और उमस ने लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी है.