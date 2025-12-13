राजस्थान में शीतलहर का अटैक, रात में हाड़ कंपाने वाली ठंड, शेखावटी में येलो अलर्ट जारी

1/9

राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. दिन में तेज धूप और साफ आसमान रहने के बावजूद सुबह और रात की ठंड लोगों को परेशान कर रही है. अधिकतम तापमान भले ही सामान्य से थोड़ा ऊपर चल रहा हो, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट से सर्दी का असर बढ़ गया है. दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर के कारण ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है.