राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 13 फरवरी को मौसम ठंडा और बादलों भरा रहा. फतेहपुर में न्यूनतम 5.9°C दर्ज, शेखावाटी व मारवाड़ में ठंडी हवाएं और कोहरा रहा. अगले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश की संभावना, तापमान धीरे-धीरे सामान्य होगा.
Published: Feb 13, 2026, 04:44 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 04:44 PM IST
राजस्थान में गुरुवार को मौसम ने फिर ठंडे और बदले हुए रंग दिखाए. सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे, जिससे सूरज की गर्मी कम महसूस हुई. शेखावाटी और मारवाड़ के कई जिलों में हल्की कोहरे की चादर नजर आई, जिससे सुबह-शाम सर्द हवा का अहसास हुआ. मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में आए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आसमान में बादल छाए, लेकिन फिलहाल सिस्टम कमजोर होने के कारण बारिश नहीं हुई.
शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई. फतेहपुर में सुबह का तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम दर्ज हुआ. वहीं चूरू में 9.4 और सीकर में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. करौली और पाली में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लूणकरणसर में 7.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा. जयपुर, बाड़मेर, फलोदी और जालौर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर बना रहा.