राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी

1/7

राजस्थान में गुरुवार को मौसम ने फिर ठंडे और बदले हुए रंग दिखाए. सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे, जिससे सूरज की गर्मी कम महसूस हुई. शेखावाटी और मारवाड़ के कई जिलों में हल्की कोहरे की चादर नजर आई, जिससे सुबह-शाम सर्द हवा का अहसास हुआ. मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में आए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आसमान में बादल छाए, लेकिन फिलहाल सिस्टम कमजोर होने के कारण बारिश नहीं हुई.