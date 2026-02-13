राजस्थान की ओर तेजी से आ रहे काले बादल, मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट, इन शहरों में जमकर बरसेंगे बादल

1/7

आसमान में बादल छाए रहने की संभावना कम है और धूप खिली रह सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है. सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन में मौसम सुहावना बना रहेगा.