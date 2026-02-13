Zee Rajasthan
राजस्थान की ओर तेजी से आ रहे काले बादल, मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट, इन शहरों में जमकर बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग जयपुर केंद्र ने राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, 13 फरवरी से 14 फरवरी तक जयपुर में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. 
 

Published: Feb 13, 2026, 05:29 AM IST | Updated: Feb 13, 2026, 05:29 AM IST
आसमान में बादल छाए रहने की संभावना कम है और धूप खिली रह सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है. सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन में मौसम सुहावना बना रहेगा.
मौसम विभाग ने 15 फरवरी से 18 फरवरी तक मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी की है. इस अवधि में जयपुर और राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.