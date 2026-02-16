Zee Rajasthan
राजस्थान में मौसम का अतरंगी यू-टर्न,फरवरी में ही 35.8°C से तप रहा बाड़मेर!, 48 घंटे में बारिश-आंधी का अलर्ट

Rajasthan Weather News: राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दी है, बाड़मेर (35.8°C) सबसे गर्म रहा. हालांकि, 17-18 फरवरी को जयपुर और बीकानेर संभाग में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है, जिससे बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

Published: Feb 16, 2026, 09:14 AM IST


राजस्थान के मौसम में इन दिनों विरोधाभास का अनोखा दौर देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में फरवरी के महीने में ही मार्च जैसी चिलचिलाती धूप और गर्मी का अहसास होने लगा है, वहीं दूसरी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. अगले 48 घंटों में मरूधरा का मौसम एक बार फिर पलटने वाला है.


मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को राजस्थान का पारा उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर चला गया. बाड़मेर 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं.