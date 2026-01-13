राजस्थान में प्रचंड ठंड का प्रहार, सीकर-झुंझुनूं समेत 15 जिलों में रेड-येलो अलर्ट जारी, घने कोहरे से थमी पश्चिमी राजस्थान की रफ्तार
Rajasthan weather Update: राजस्थान में 13 जनवरी 2026 (मंगलवार) को भी शीतलहर का कहर जारी है. उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों को घरों में कैद कर रखा है. दिन में भी कंपकंपी छूट रही है और धूप का नामोनिशान नहीं है.
Published: Jan 13, 2026, 06:00 AM IST | Updated: Jan 13, 2026, 06:00 AM IST
1/8
Rajasthan weather Update
1/8
आज राजस्थान में लोहड़ी के मौके पर भी गंभीर शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी. मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनूं, चूरू जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां भीषण शीतलहर चलने की संभावना है. कोटपुतली, खैरथल-तिजारा, अलवर, दिग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट है.
2/8
Rajasthan weather Update
2/8
पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच सकती है. न्यूनतम तापमान कई जगहों पर शून्य से नीचे दर्ज किया गया है. फतेहपुर (सीकर) में -2°C से -1.9°C तक तापमान पहुंचा, जबकि चूरू, नागौर और अन्य इलाकों में भी माइनस में पारा रहा. जयपुर में न्यूनतम तापमान 9°C के आसपास और अधिकतम 22-23°C रहने का अनुमान है, लेकिन ठंड का असर दिनभर महसूस होगा.