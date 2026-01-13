राजस्थान में प्रचंड ठंड का प्रहार, सीकर-झुंझुनूं समेत 15 जिलों में रेड-येलो अलर्ट जारी, घने कोहरे से थमी पश्चिमी राजस्थान की रफ्तार

2/8

पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच सकती है. न्यूनतम तापमान कई जगहों पर शून्य से नीचे दर्ज किया गया है. फतेहपुर (सीकर) में -2°C से -1.9°C तक तापमान पहुंचा, जबकि चूरू, नागौर और अन्य इलाकों में भी माइनस में पारा रहा. जयपुर में न्यूनतम तापमान 9°C के आसपास और अधिकतम 22-23°C रहने का अनुमान है, लेकिन ठंड का असर दिनभर महसूस होगा.