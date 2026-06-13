/ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

Rajasthan weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने 13 जून 2026 को दूसरी तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning-02) जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के बड़े हिस्से में मौसम पूरी तरह से अस्थिर रहने वाला है.
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विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ सहित कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में मेघगर्जन, बिजली चमकने और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार वाली आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. येलो अलर्ट वाले जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ गरज-चमक वाली बारिश का अनुमान है.
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मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समय राजस्थान के ऊपर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मानसून पूर्व की नमी भरी हवाएं सक्रिय हैं, जिसके कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और स्थानीय स्तर पर तेज convective गतिविधियां विकसित हो रही हैं. इससे पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और मध्य राजस्थान सभी प्रभावित होने वाले हैं.
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तेज हवाओं के कारण कमजोर छतें उड़ सकती हैं, पेड़ गिर सकते हैं, बिजली के खंभे और तार टूट सकते हैं. खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है. खुले में रखी मशीनरी, वाहन और अन्य सामान भी प्रभावित हो सकते हैं. बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए लोगों को खास सतर्कता बरतनी होगी.
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इस चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और रेलवे-रोडवेज प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं. संवेदनशील इलाकों में पेड़ काटने, पुरानी इमारतों की जांच और राहत सामग्री की तैयारी शुरू कर दी गई है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैयार रखी गई हैं.
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अगले तीन घंटों तक अनावश्यक घर से बाहर न निकलें. पेड़ों, बिजली के खंभों और ऊंची इमारतों के पास खड़े न हों. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालकर रखें.
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किसान भाई अपनी फसलों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को सुरक्षित जगह पर रखें. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जिला कंट्रोल रूम या 1070 नंबर पर संपर्क करें.
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IMD जयपुर केंद्र लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और आवश्यकतानुसार नई चेतावनियां जारी की जाएंगी. नागरिकों से अपील की गई है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur/ या आधिकारिक ऐप पर नियमित अपडेट चेक करते रहें.