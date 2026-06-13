/ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

Published: Jun 13, 2026, 05:55 AM | Updated: Jun 13, 2026, 05:55 AM

Rajasthan weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने 13 जून 2026 को दूसरी तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning-02) जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के बड़े हिस्से में मौसम पूरी तरह से अस्थिर रहने वाला है.