राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी, इन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. प्रदेश में अब गर्मी की एंट्री के साथ-साथ बारिश की भी संभावना है. प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 13, 2026, 12:59 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 12:59 PM IST
अब राजस्थान में गर्मी का असर धीरे-धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई. अधिकांश स्थानों पर अधितकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है.