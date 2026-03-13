राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी, इन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!

Published:Mar 13, 2026, 12:59 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 12:59 PM IST
1/6
Rajasthan Weather
1/6
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. प्रदेश में अब गर्मी की एंट्री के साथ-साथ बारिश की भी संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है.
2/6
Rajasthan Weather
2/6
अब राजस्थान में गर्मी का असर धीरे-धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई. अधिकांश स्थानों पर अधितकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है.