/राजस्थान में बिगड़ा मौसम, हीटवेव-गर्म रातों के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का हाल बिगड़ रहे हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 48 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में बादल गरजने के साथ आंधी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. साथ ही कई इलाकों में हीटवेव चल सकती है.