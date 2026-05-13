/राजस्थान में बिगड़ा मौसम, हीटवेव-गर्म रातों के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का हाल बिगड़ रहे हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 48 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में बादल गरजने के साथ आंधी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. साथ ही कई इलाकों में हीटवेव चल सकती है.
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मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में राज्य के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45-48 डिग्री के मध्य दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48.3 डिग्री दर्ज किया गया है.
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राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में आगामी दिनों में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है. जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन तीव्र हीटवेव और ऊष्णरात्री दर्ज होने के आसार हैं.
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मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पूर्वी भागों में भी आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के मध्य दर्ज होने और कहीं-कहीं हीटवेव, ऊष्णरात्री दर्ज हो सकता है.
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मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ आंधी और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने राज्य के तीन जिलों में अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि चूरू, हनुमानगढ़ आर झुंझुनूं में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही यहां हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है.
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बीते दिन की बात करें तो राज्य कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक, फलौदी में 46.4 डिग्री, जैसलमेर में 45.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 45.6 डिग्री और बीकानेर में 45 डिग्री तापमान रहा.