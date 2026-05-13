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राजस्थान में भयंकर गरज-चमक, आंधी-तूफान जैसी हवा इन जिलों पर करेगी अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 13, 2026, 05:54 AM|Updated: May 13, 2026, 05:54 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 13 मई 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 
 

Rajasthan Weather Update1/7
इस चेतावनी के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना जताई गई है. यह अलर्ट अगले 3 घंटों तक प्रभावी रहेगा.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, वर्तमान में बनी मौसम प्रणाली के कारण उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में अचानक बादलों का जमावड़ा बढ़ सकता है. गरज-चमक के साथ तेज हवाएं धूल भरी आंधी का रूप भी ले सकती हैं. हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवाओं से फसलों व संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका है.
Rajasthan Weather Update3/7
तेज हवाओं से खड़ी फसलों, पेड़ों की शाखाओं और बिजली के खंभों को नुकसान हो सकता है. कम दृश्यता और धूल भरी आंधी से वाहन चलाने में परेशानी. खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में रहने वाले लोगों के लिए बिजली गिरने का खतरा.
Rajasthan Weather Update4/7
मौसम विभाग ने आमजन से अपील की है कि मेघगर्जन की स्थिति में पेड़ों के नीचे या खुली जगह पर न रुकें. सुरक्षित इमारत या वाहन के अंदर शरण लें. वाहन चालकों को सावधानी बरतते हुए गति कम रखने और हेडलाइट्स का उपयोग करने की सलाह दी गई है. किसान भाइयों को अपनी फसलों, पशुओं और कृषि उपकरणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
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राजस्थान के उत्तरी हिस्से में इस समय मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जबकि राज्य के बाकी जिलों में गर्मी का प्रकोप जारी है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कुछ और जिलों में भी ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
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श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना किसानों के लिए कुछ राहत लेकर आ सकती है, खासकर उन फसलों के लिए जो वर्तमान में खड़ी हैं. लेकिन तेज हवाओं से फसलों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरतने की जरूरत है.
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लोगों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक स्रोतों से ही मौसम की जानकारी लें और अफवाहों पर ध्यान न दें. घर से बाहर निकलते समय मौसम अपडेट जरूर चेक करें.
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Rajasthan Weather update

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