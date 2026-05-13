/राजस्थान में भयंकर गरज-चमक, आंधी-तूफान जैसी हवा इन जिलों पर करेगी अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 13 मई 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

