राजस्थान के इन इलाकों में बारिश के आसार! धड़ाम से गिरेगा तापमान

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 13, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 05:29 PM IST
राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले कई दिनों से प्रदेश में बारिश में ब्रेक लग गया है.
बारिश के थमने के साथ ही राजस्थान में सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दी है. प्रदेश में अब सर्दी से लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सिंगल डिजिट में आ गया है. जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है.