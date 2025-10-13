राजस्थान में बारिश के बाद अब उत्तरी हवा बरपाएगी कहर, ठंड से ठिठुरने वाला है प्रदेश का कोना-कोना, जानें आपके शहर का क्या होने वाला है हाल

1/7

राजस्थान में मानसून खत्म हो गया है और दीपावली तक बारिश की संभावना नहीं है. तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ दिन में शुष्कता और सुबह-शाम ठंडी हवाएं सर्दी बढ़ा रही हैं. सीकर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 15.6°C दर्ज हुआ. विशेषज्ञों के अनुसार, अक्टूबर के अंत तक हवा के पैटर्न में बदलाव से पूरे राज्य में सर्दी का असर और बढ़ेगा.