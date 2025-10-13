राजस्थान में बारिश के बाद अब उत्तरी हवा बरपाएगी कहर, ठंड से ठिठुरने वाला है प्रदेश का कोना-कोना, जानें आपके शहर का क्या होने वाला है हाल
Rajasthan Weather Update, 13 October: राजस्थान में उत्तरी हवाओं के कारण ठंड बढ़ने वाली है, जिससे पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी. हर कोने में ठिठुरन का असर होगा. अपने शहर के मौसम का हाल जानने के लिए स्थानीय अपडेट देखें.
Published: Oct 13, 2025, 05:56 AM IST | Updated: Oct 13, 2025, 05:56 AM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
राजस्थान में मानसून खत्म हो गया है और दीपावली तक बारिश की संभावना नहीं है. तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ दिन में शुष्कता और सुबह-शाम ठंडी हवाएं सर्दी बढ़ा रही हैं. सीकर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 15.6°C दर्ज हुआ. विशेषज्ञों के अनुसार, अक्टूबर के अंत तक हवा के पैटर्न में बदलाव से पूरे राज्य में सर्दी का असर और बढ़ेगा.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
राजस्थान में पिछले तीन दिनों से बारिश पूरी तरह थम गई है, और लगातार तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ मानसून का मौसम अब समाप्त हो चुका है. जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दीपावली तक राज्य में बारिश की संभावना न के बराबर है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है.