Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में ठंड की आहट! 14 डिग्री पहुंचा तापमान, इस दिन से बढ़ेगी गुलाबी सर्दी!

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है. अब प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आज 13 अक्टूबर को मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 13, 2025, 05:31 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 05:31 PM IST
1/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान के मौसम पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है. अब प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आज 13 अक्टूबर को मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहा.
2/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/7
वहीं अगर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान के मौसम की बात की जाए तो प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.9 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 14 डिग्री दर्ज किया गया.