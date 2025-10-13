राजस्थान में ठंड की आहट! 14 डिग्री पहुंचा तापमान, इस दिन से बढ़ेगी गुलाबी सर्दी!
Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है. अब प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आज 13 अक्टूबर को मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहा.
Published: Oct 13, 2025, 05:31 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 05:31 PM IST
1/7
Rajasthan Weather
1/7
राजस्थान के मौसम पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है. अब प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आज 13 अक्टूबर को मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहा.
2/7
Rajasthan Weather
2/7
वहीं अगर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान के मौसम की बात की जाए तो प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.9 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 14 डिग्री दर्ज किया गया.