राजस्थान में हवा का चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव! बारिश के बाद तेज गर्मी का असर

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मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क रहा. राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दौसा में दर्ज किया गया.