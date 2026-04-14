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राजस्थान में हवा का चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव! बारिश के बाद तेज गर्मी का असर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब बारिश के बाद तेज गर्मी पड़ने लगी है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा. साथ ही तेज गर्मी महसूस होगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Apr 14, 2026, 12:58 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 12:58 PM IST
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मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क रहा. राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दौसा में दर्ज किया गया.
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प्रदेश में तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. वहीं, राज्य में आर्द्रता की औसत मात्रा 10 से 48 प्रतिशत के बीच बनी हुई है.