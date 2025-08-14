Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून आज से एक बार फिर सक्रिय हो गया है, मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Aug 14, 2025, 16:34 IST | Updated: Aug 14, 2025, 16:34 IST
1/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में मानसून आज से एक बार फिर सक्रिय हो गया है, मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
2/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/7
मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में आने वाले दिनों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. आज 14 अगस्त गुरुवार सुबह से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.