राजस्थान में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून आज से एक बार फिर सक्रिय हो गया है, मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.