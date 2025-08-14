राजस्थान में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
Published: Aug 14, 2025, 16:34 IST | Updated: Aug 14, 2025, 16:34 IST
राजस्थान में मानसून आज से एक बार फिर सक्रिय हो गया है, मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में आने वाले दिनों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. आज 14 अगस्त गुरुवार सुबह से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.