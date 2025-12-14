राजस्थान में सर्दी का असर तेज! इन शहरों में छाया घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published: Dec 14, 2025, 04:11 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 04:12 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. सुबह-शाम टल रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है. जिससे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. बाड़मेर में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान लूणकरणसर ईडब्ल्यूएस में 6.9 डिग्री दर्ज किया गया.