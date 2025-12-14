राजस्थान में सर्दी का असर तेज! इन शहरों में छाया घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

1/6

राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. सुबह-शाम टल रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है. जिससे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.