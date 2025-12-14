Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: सर्द हवाओं से राजस्थान को राहत! कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, जानें अगले दो दिन कैसा रहे मौसम का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है.

Dec 14, 2025


हालांकि, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से अगले 1-2 दिनों में आंशिक बादलों की आवाजाही हो सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. इससे रातें थोड़ी कम ठंडी लग सकती हैं, लेकिन दिन साफ और ठंडे रहेंगे.


राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर की कोई स्थिति नहीं बनेगी और प्रदेशवासियों को शीतलहर से राहत मिली रहेगी.