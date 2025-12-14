Rajasthan Weather Update: सर्द हवाओं से राजस्थान को राहत! कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, जानें अगले दो दिन कैसा रहे मौसम का हाल

Published: Dec 14, 2025, 06:01 AM IST | Updated: Dec 14, 2025, 06:01 AM IST
Rajasthan Weather Update
हालांकि, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से अगले 1-2 दिनों में आंशिक बादलों की आवाजाही हो सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. इससे रातें थोड़ी कम ठंडी लग सकती हैं, लेकिन दिन साफ और ठंडे रहेंगे.
Rajasthan Weather Update
राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर की कोई स्थिति नहीं बनेगी और प्रदेशवासियों को शीतलहर से राहत मिली रहेगी.