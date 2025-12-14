Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों में तेज शीतलहर के साथ छाए बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार जारी है. हालांकि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड में कुछ राहत मिली है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 14, 2025, 12:51 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 12:51 PM IST
1/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/6
राजस्थान में तेज सर्दी महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा. 14 दिसंबर को भी मौसम शुष्क रहने का आसार हैं.
2/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/6
मौसम विभाग का कहना है कि 14 दिसंबर को प्रदेश के अधिकतर जिलों में आसमान साफ रहेगा. हालांकि कुछ इलाकों में आंशिक बादलों छा सकते हैं. एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं.