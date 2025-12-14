राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों में तेज शीतलहर के साथ छाए बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार जारी है. हालांकि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड में कुछ राहत मिली है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.