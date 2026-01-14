राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन इलाकों में बारिश की संभावना

Published: Jan 14, 2026, 05:45 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 05:45 PM IST
राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. प्रदेश में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. राज्य में कहीं-कहीं पर शीतलहर व कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया.
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में कहीं-कहीं पर शीतलहर व कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 27.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान लमकरणसर एडब्ल्यूएस में 1.4 डिग्री दर्ज किया गया.