राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन इलाकों में बारिश की संभावना

2/6

राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में कहीं-कहीं पर शीतलहर व कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 27.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान लमकरणसर एडब्ल्यूएस में 1.4 डिग्री दर्ज किया गया.