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आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 14, 2026, 04:58 PM|Updated: Jun 14, 2026, 04:58 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. फिलहाल अभी मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में एक से दो स्थानों पर मेगर्जन, वज्रपात व कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश तथा पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई. राज्य में हीट वेव दर्ज नहीं की गई.
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राज्य में सर्वाधिक बारिश चौमूं जयपुर में 44.0 मिमी दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस फलौदी में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस फलौदी में तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.
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वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक परिसंचण तंत्र के प्रभाव से आज 14 जून को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, आंधी (50-60 KMPH) के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी (60-70 KMPH) बारिश की गतिविधियां आगामी 4 से 5 दिन जारी रहने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने आज चूरू, डीडवाना-कुचामन, नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60 KMPH), ओलावृष्टि तथा मध्यम से तेज बारिश की संभावना है.
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वहीं बीकानेर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूंबर, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH), वज्रपात तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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