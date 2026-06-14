/आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Published: Jun 14, 2026, 04:58 PM | Updated: Jun 14, 2026, 04:58 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.