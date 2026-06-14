/राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

Rajasthan weather update: जयपुर. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने रविवार, 14 जून 2026 को एक ताज़ा नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग ने राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी करते हुए नागौर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, दौसा, सवाई माधोपुर और डीडवाना-कुचामन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई है.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इन जिलों में अचानक तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं. हालांकि इस दौरान किसी बड़े मौसम संबंधी प्रभाव की संभावना नहीं है, फिर भी आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विशेष रूप से खेतों में काम कर रहे किसानों, दोपहिया वाहन चालकों और खुले में घूमने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. बिजली के खंभों, ऊंचे पेड़ों और पुरानी इमारतों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है.
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राजस्थान में इन दिनों मानसून पूर्व गतिविधियां तेज हो रही हैं. जून का महीना आमतौर पर राज्य में गर्मी और लू से राहत दिलाने वाला होता है, लेकिन कभी-कभी अचानक आंधी-बारिश से जनजीवन प्रभावित भी हो जाता है. मौसम विभाग के अनुसार, येलो चेतावनी का मतलब है कि मौसम की स्थिति सामान्य से थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन इससे बड़े नुकसान की आशंका बहुत कम है. फिर भी, प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.
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कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को खासतौर पर सचेत रहना होगा. इन इलाकों में अगर तेज बारिश हुई तो निचले इलाकों में पानी भरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है.
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किसानों के लिए यह खबर अच्छी भी हो सकती है क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई के लिए नमी की जरूरत है, लेकिन अगर बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं तो खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है.
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मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें. यदि कहीं भारी बारिश या आंधी की स्थिति बनती है तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं.
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बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए. स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को भी शाम के समय बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
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इस मौसम चेतावनी के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर हैं.
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पावर डिस्कॉम को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा आने पर तुरंत कार्रवाई की जाए.
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कुल मिलाकर, राजस्थान के इन 13 जिलों में रहने वाले लोगों को आज रात और कल सुबह तक मौसम के मिजाज में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है.
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यह चेतावनी फिलहाल तीन घंटे के लिए है, लेकिन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है
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यदि स्थिति बिगड़ती है तो आगे भी नई चेतावनी जारी की जा सकती है. नागरिकों से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें.