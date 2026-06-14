/राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

Rajasthan weather update: जयपुर. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने रविवार, 14 जून 2026 को एक ताज़ा नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग ने राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी करते हुए नागौर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, दौसा, सवाई माधोपुर और डीडवाना-कुचामन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई है.

